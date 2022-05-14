Son dakika haber | Bodrum'da tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber | Bodrum'da tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

14.05.2022 22:15
Son dakika haber | Bodrum'da tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli A.H.C, otomobiliyle İzmir'den Bodrum'a geldiği sırada gözaltına alındı.

A.H.C'nin aracında 65 senet, bir çek ve 26 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli emniyete götürüldü.

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Kaçakçılık, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bodrum'da tefecilik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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