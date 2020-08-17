Son dakika haber: Bodrum'da tek başına barakada yaşayan yaşlı adama yardım eli - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinin çatı katındaki barakada tek başına yaşayan yaşlı adam, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden tahliye edilerek, pansiyona yerleştirildi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin terasındaki 10 metrekarelik barakada bir vatandaşın zor şartlarda yaşadığı ihbarını üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaklaşık 10 yıl önce kendisine ait karavanı yanan 66 yaşındaki Ömer Alkan'ın çatıdaki barakada yaşamını sürdürmeye çalıştığını, rahatsızlıkları nedeniyle 10 gündür bulunduğu yerden çıkamadığını belirledi.

Özel ihtiyaçlarını çevredeki esnafın karşıladığı da tespit edilen Alkan, belediye ekiplerinin pansiyona yerleştirme teklifini kabul etmek istemedi. Yük olmak istemediğini, bu şekilde hayatını sürdürebildiğini belirten Alkan, ikna edilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen Alkan'ın merdivenle çatıdan indirilemeyince itfaiyeden destek istendi. İtfaiye merdiveninin ucundaki sepete alınan Alkan, kendisine refakat eden itfaiye eriyle birlikte indi.

Çevredeki esnafın ilgiyle izlediği tahliye sırasında ilginç görüntüler oluştu.

Ambulansa bindirilen Alkan, kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra misafir edileceği belediyenin belirlediği pansiyona götürüldü.

Öte yandan bir çocuk babası Alkan'ın bir dönem ilkokul öğretmenliği yaptığı, eşinden ayrıldığı, mesleğini bırakmak zorunda kaldığı ve uzun süredir de kimsenin kendisiyle ilgilenmediği anlaşıldı.