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Son dakika haber | Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haber | Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kamerada

27.11.2021 01:36

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kameradaMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın dorsesi telefon kablolarına takıldı.

Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın dorsesi telefon kablolarına takıldı. İki telefon direği kırıldığı ve trafik levhasının yıkıldığı kazada, 2 otomobil hasar gördü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazderesi Caddesi'nden Bodrum- Turgutreis istikametine ilerleyen Kadir Yüzlek yönetimindeki 26 TK 774 plakalı TIR'ın dorsesi, rüzgarla aşağı sarkan telefon kablolarına takıldı. Kazada, iki telefon direği kırılarak devrildi. Kırılan direklerden biri park halindeki 2 otomobile çarptı, otomobillerden birinin lastiği patlarken kabloların takıldığı bir trafik levhası da yıkıldı.

O anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde TIR'ın seyir halinde ilerlediği sırada elektrik direklerinin devrildiği ve bir çöp konteynerinin sürüklendiği görüldü.

Son dakika haber | Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kamerada
Son dakika haber | Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kamerada
Son dakika haber | Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kamerada
Son dakika haber | Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kamerada

Otomobil, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bodrum'da TIR'ın dorsesi telefon direklerini kırdı; o anlar kamerada - Son Dakika
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