Son dakika haber | Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin ile belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 1 kilo 630 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda M.Ç. ile O.D. gözaltına alındı. İki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı