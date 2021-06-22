Son dakika haber! Bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Diyarbakır'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartmanın bodrum katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Duman kokusunu alan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanı boşalttı. Dumanın kaynağını bulan ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken dumandan etkilenen bazı vatandaşlara 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın nedeni ile bodrum katında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR