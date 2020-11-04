Son dakika haber! Bodrum ve Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Bodrum ve Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
04.11.2020 14:11
Edinilen son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin de arandığı bildirildi.
MUĞLA'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin de arandığı bildirildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin de katılımıyla uyuşturucu bulundurup, sattıkları belirlenen şüphelilerine yönelik dün operasyon düzenledi. Bodrum ve Milas'ta önceden belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda toplam 154,55 gram esrar, 5,5 gram metamfetamin, 7,85 gram eroin, 1.5 gram skunk ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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