Son dakika haber... Boğa 'Trump'ın fiyatı 24 bin TL - Son Dakika

Kurban Bayramı'na son 2 gün kala, Ağrı'da Hayvan Borsası'ndaki yoğunluk dikkat çekiyor

Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Ağrı'da besiciler, ellerinde kalan son kurbanlıklarını satmak için sabahın erken saatlerinde Ağrı Hayvan Borsası'nın yolunu tutmaya devam ederken, bayrama son 2 gün kala hayvan pazarında, sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Pazarın bugünkü gözdesi şampiyon boğa 'Trump' oldu

Ağrı Hayvan Borsası'nda bir yıl boyunca büyük emeklerle yetiştirdikleri kurbanlıkları satmaya çalışan besicilerden Nevzat Şimsek, bu yılki fiyatlardan memnun olduklarını dile getirirken, pazarın bu günkü şampiyon boğası Trump'ın sahibi Vecdettin Salman ise piyasaların durgun olduğunu dile getirerek, bin 100 kilogramlık boğası Trump'ın fiyatının 24 bin TL olduğunu söyledi. Salman, "Kurbanlık fiyatları bu yıl normal. Şu anda biraz durgunluk var. Elimdeki kurbanlıkların bir kısmını sattım bir kısmı ise hala duruyor. İki tane daha kurbanlık vardı onları da sattım. Sadece bu kaldı. Bunun adı da Trump. Bu kurbanlığımıza da 24 bin TL istiyoruz. Şu ana kadar satamadık. Alıcı bekliyoruz" dedi.

"En düşük kurbanlık bin 300 lira, en yükseği ise 26 bine kadar çıkıyor"

Ellerindeki bütün kurbanlıkları sattığını söyleyen bir diğer besici Hanefi Akgün de şu ifadeleri kullandı:

"Hayvan pazarında kurbanlıklar iyi gidiyor. Son 2 gün kala kurbanlıklar bitti. Herkesin bir an önce ellerindeki kurbanlıkları çıkartması gerekiyor. Elimdeki son tosunu da bugün sattım hayırlısıyla. 15 bin TL'ye sattım. Bu yıl piyasalardan memnun kaldık." - AĞRI