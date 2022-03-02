Son dakika haber! Boğarak öldürdüğü eski eşinin cesedini 60 kilometre taşıyıp ormana gömdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Boğarak öldürdüğü eski eşinin cesedini 60 kilometre taşıyıp ormana gömdü

02.03.2022 11:54

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Boğarak öldürdüğü eski eşinin cesedini 60 kilometre taşıyıp ormana gömdü 2 kez evlenip boşandığı eski eşinin peşini bırakmayan zanlı, 2 çocuk annesi kadını evine zorla girerek öldürdü Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kez evlenip boşandığı ve daha sonra başkasıyla evlenen eski eşini...

- Boğarak öldürdüğü eski eşinin cesedini 60 kilometre taşıyıp ormana gömdü

2 kez evlenip boşandığı eski eşinin peşini bırakmayan zanlı, 2 çocuk annesi kadını evine zorla girerek öldürdü

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 kez evlenip boşandığı ve daha sonra başkasıyla evlenen eski eşini evinde boğarak öldüren zanlı, eski eşinin cansız bedenini 60 kilometre taşıyıp yayladaki ormanlık alana gömdü. 2 çocuk annesi talihsiz kadının cansız bedeni, çapraz sorguna suçunu itiraf eden zanlının yer göstermesi üzerine ormanlık alana kazılan çukurda battaniye ve çuvala sarılı olarak bulundu.

Olay, dün öğle saatlerinde Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi 2144 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir fabrikada çalışan tekstil işçisi Mehmet Çetin, işten çıkıp eve geldiğinde eşi Fatma Çetin'in evde olmadığını ve evin de dağınık olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Fatma Çetin'in bulunması için çalışma başlatan güvenlik güçleri, Mehmet Çetin'in sürekli aradığını ve tartışma yaşadıklarını bildirdiği eşinin 4 yıl önce boşandığı Ebubekir Karakurt'u gözaltına aldı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Ebubekir Karakurt, çelişkili ifadeler vermesi üzerine çapraz sorguya alındı. Eski eşi Fatma Çetin ile telefonla tartıştıktan daha sonra evine gelerek boğarak öldürdüğünü itiraf eden Ebubekir Karakurt, eski eşinin cansız bedenini battaniye ve çuvala sararak ormanlık alana gömdüğünü beyan etti. Zanlının yer göstermesi üzerine, talihsiz kadının cansız bedeni olay yerinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesinin zirvesindeki Kefe Yaylasındaki ormanlık alanda kazılan çukurda battaniye ve çuvala sarılı olarak bulundu.

Yapılan incelemede eski eşini boğarak öldüren Ebubekir Karakurt'un Fatma Çetin'in cansız bedenini battaniyeyle gizleyerek 20 AFM 393 plakalı aracıyla gömmeyi planladığı Kefe Yaylasına taşıdığı tespit edildi. Fatma Çetin'in cansız bedeni, bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, zanlının zorla içeriye girerek 2 çocuk annesi kadını öldürdüğü geldiği evde geniş çaplı inceleme yaptı. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ebubekir Karakurt'un sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Boşanıp tekrar evlendiler

Eski kocası tarafından katledilen Fatma Çetin'in, Ebubekir Karakurt ile 2010 yılında evlendiği, şuan 12 ve 8 yaşlarında olan kızlarının doğumundan bir süre sonra boşandıkları öğrenildi. Boşandıktan 2 yıl sonra barışarak yeniden evlenen çiftin, 4 yıl önce 2'inci kez boşandıkları ve Fatma Çetin'in Mehmet Çetin ile evlenerek Pamukkale ilçesinde yerleştiği ifade edildi.

Son dakika haber! Boğarak öldürdüğü eski eşinin cesedini 60 kilometre taşıyıp ormana gömdü
Son dakika haber! Boğarak öldürdüğü eski eşinin cesedini 60 kilometre taşıyıp ormana gömdü
Son dakika haber! Boğarak öldürdüğü eski eşinin cesedini 60 kilometre taşıyıp ormana gömdü
Son dakika haber! Boğarak öldürdüğü eski eşinin cesedini 60 kilometre taşıyıp ormana gömdü
Son dakika haber! Boğarak öldürdüğü eski eşinin cesedini 60 kilometre taşıyıp ormana gömdü
Son dakika haber! Boğarak öldürdüğü eski eşinin cesedini 60 kilometre taşıyıp ormana gömdü

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Tartıştığı eski karısını öldürüp ormanlık alana gömen kişi yakalandı Son dakika haberleri: Tartıştığı eski karısını öldürüp ormanlık alana gömen kişi yakalandı Son dakika: Gaz sıkışması sonucu patlamanın meydana geldiği ev harabeye döndü: 1 ağır yaralı Son dakika: Gaz sıkışması sonucu patlamanın meydana geldiği ev harabeye döndü: 1 ağır yaralı

Anafartalar Mahallesi, 112 Acil Çağrı, Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Boğarak öldürdüğü eski eşinin cesedini 60 kilometre taşıyıp ormana gömdü - Son Dakika


Son Dakika
12:20 Gram altının fiyatı 877 lira seviyesinden alıcı buluyor!
12:19 Kudüs, felaketi yaşıyor! 11 yaşındaki engelli çocuk İsrail polisinin attığı ses bombasıyla yaralandı
12:06 Aynur Aydın'dan "Mastürbasyon yapma sıklığın ne?" sorusuna cevap: Mutluysam sık yapıyorum
11:59 Akşener'den Atatürklü, İnönülü "iki ayyaş" çıkışı! Erdoğan'ın 2013'teki sözlerine yanıt verdi!
11:57 Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadi pes dedirtti: Türkiye'yi AB'ye almayacağım
11:47 Ukrayna Savunma Bakanı açıkladı: Türkiye'den yeni gelen İHA ve SİHA'lar savaş pozisyonlarına geçti
11:40 Rusya, Ukrayna ile 2. müzakere görüşmelerini ertelediğini açıkladı!
11:35 Kiev'de barikat günleri! 64 kilometrelik Rus konvoyu Kiev sınırında yakıt ikmali için durdu!
11:31 Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Akşener'in ismini verdi!
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 12:33:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Boğarak öldürdüğü eski eşinin cesedini 60 kilometre taşıyıp ormana gömdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement