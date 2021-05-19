Son dakika haber! Boğaz manzaralı restorana koronavirüs baskını kamerada - Son Dakika

Boğaz manzaralı restorana koronavirüs baskını kamerada

Bebek'te lüks mekanda düzenlenen eğlenceye polis baskını

İSTANBUL - Beşiktaş'ta polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanda düzenlenen eğlenceye baskın düzenledi. Kısıtlamaya rağmen restoranda bulunan yabancı uyruklu 10 kişiye toplamda 34 bin 690 TL para cezası kesildi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara göre restoran ve lokantalarda paket servis uygulamasına geçilirken eğlence mekanlarının da faaliyetlerine geçici süreliğine ara verildi. Alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdüren Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde bulunan bir balık restoranında kısıtlamaya rağmen eğlence yapıldığına dair ihbar aldı. Dün akşam saat 21: 00 sıralarında restorana baskın düzenleyen ekipler, içeride eğlence düzenleyen Katar ve Suriye uyruklu 10 kişiye kısıtlama kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 34 bin 690 TL idari para cezası uyguladı. Restoranda bulunan turistler işlemlerinin ardından araçlarıyla mekandan ayrılırken eğlence düzenlenen restoran polis ekipleri eşliğinde kapatıldı.