Son dakika haber! Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek veren 51 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek veren 51 kişi gözaltına alındı

03.02.2021 23:24
Son dakika haber! Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek veren 51 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: İZMİR'in Konak ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara destek vermek için izinsiz toplanan 51 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara destek vermek için izinsiz toplanan 51 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 51 kişiden 39'unun daha önceden terör kaydı olduğu öğrenildi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane eden bir grup toplandı. Saat 17.00 sıralarında izinsiz olarak toplanan gruba, polis ekipleri dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen ve polise direnen grup, çevreye zarar verdi. Bunun üzerine, müdahalede bulunan polis ekipleri 51 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen 51 şüpheliden 39'unun terörden kaydı olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
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