Son dakika haber: Boğazına başörtüsü dolanan bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Boğazına başörtüsü dolanan bebek hayatını kaybetti
30.11.2020 20:55
Son dakika haber: Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde boğazına boynundaki başörtüsü dolanan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde boğazına boynundaki başörtüsü dolanan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
İddiaya göre, ailesi 1 yaşındaki Furkan Efe Gök'ü beşiğine bırakarak evin bahçesine çıktı. Daha sonra eve gelen aile, Furkan Efe Gök'ü boğazına başörtüsü dolanmış bir şekilde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği ambulansla hastaneye götürdü. Bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
1 yaşındaki Furkan Efe Gök'ün beşikten inmeye çalıştığı sırada boynundaki başörtüsünün boynuna dolandığı ve nefessiz kalarak hayatını kaybettiğinin belirlendiği öğrenildi. - ISPARTA
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