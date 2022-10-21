BOGOTA SEFERİNİ YAPAN THY UÇAĞINDA FENALAŞAN YOLCU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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BOGOTA SEFERİNİ YAPAN THY UÇAĞINDA FENALAŞAN YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

21.10.2022 15:54
BOGOTA SEFERİNİ YAPAN THY UÇAĞINDA FENALAŞAN YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

THY'nin İstanbul-Bogota seferini yapan uçağı, 75 yaşında Kolombiyalı yolcunun rahatsızlanması nedeniyle İrlanda Shannon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

THY'nin İstanbul-Bogota seferini yapan uçağı, 75 yaşında Kolombiyalı yolcunun rahatsızlanması nedeniyle İrlanda Shannon Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

THY'nin TK-801 sefer sayılı Boeing 787-9 tipi uçağı, dün saat 10.10 sıralarında, 282 yolcusuyla Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçak Avrupa hava sahasından ayrıldıktan sonra 75 yaşındaki Kolombiya vatandaşı bir yolcu aniden rahatsızlandı. Yolcuya ilk müdahaleyi kabin görevlileri yaparken, uçağın kaptan pilotu İrlanda'nın Shannon Havalimanı hava trafik kontrol kulesiyle bağlantı kurarak acil iniş için izin istedi. Uçak havalimanına indikten sonra yolcuya acil müdahalede bulunuldu ancak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yolcunun cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. THY uçağı ise Bogota seferini tamamlamak üzere yeniden havalandı.


Kaynak: DHA
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Türk Hava Yolları, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOGOTA SEFERİNİ YAPAN THY UÇAĞINDA FENALAŞAN YOLCU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BOGOTA SEFERİNİ YAPAN THY UÇAĞINDA FENALAŞAN YOLCU HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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