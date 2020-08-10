Son dakika haber... Boğularak hayatını kaybeden baba ve çocukları son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kayseri'de hafta sonu Kızılırmak Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden baba İsmail Çoban (38) ile çocukları Eyüp (14) ve Azra (10) son yolculuğuna uğurlandı.

Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesi'nde kılınan cenaze namazında, Çoban ailesinin yakınları fenalık geçirdi. Anne Emine Çoban ise yakınlarının desteği ile ayakta durmaya çalıştı.

Cenazeler yan yana konulurken, 14 yaşındaki Eyüp'ün tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray forması örtüldü. Gözyaşları içinde kılınan namazın ardından baba İsmail Çoban ile çocukları Eyüp ve Azra'nın cenazeleri yan yana defnedildi.

Dün meydana gelen olayda Kayseri'den gezmek için Sarıoğlan'a bağlı Ömerhacılı Mahallesi'ne giden İsmail Çoban (38), çocukları Eyüp (14) ve Azra (10) ile Kermelik mevkisinde Kızılırmak'a girdi.

Baba İsmail Çoban, çocukları Eyüp ve Azra'nın cansız bedeni AFAD, 112 acil servis ve Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. - KAYSERİ