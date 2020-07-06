Son dakika haber... Boğularak ölen minik kuzenler aynı tabuta konuldu - Son Dakika

Son dakika haber... Boğularak ölen minik kuzenler aynı tabuta konuldu

Son dakika haberine göre Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalında boğulmuş olarak bulunan 2 ve 3 yaşındaki 2 kuzenin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aynı tabut içerisinde ailelerine teslim edildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde sulama kanalında boğulmuş olarak bulunan 2 ve 3 yaşındaki 2 kuzenin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aynı tabut içerisinde ailelerine teslim edildi.

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Mumcunun Çitliği köyünde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yusuf Konaç (2) ve Ramazan Konaç (3) isimli kuzenler, sulama kanalında ölü olarak bulunmuştu. Adıyaman'dan tarım işçisi olarak Sivas'a gelen ailelerin çocukları olan ve kuzen oldukları öğrenilen çocukların oyun oynarken girdikleri sulama kanalında boğuldukları tahmin ediliyor.


Çocukların cenazeleri Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün ailelerine teslim edildi. İki küçük kuzen aynı tabuta konuldu. Kuzenleri hastane morgundan amcaları İsmail Konaç teslim aldı. Acılı amca yaptığı açıklamada, "Tarlada çalışıyorlardı. Annesi çocuklar için yemek yapmış. Çocukları bulamayınca aramaya başladılar. Su kanalında bulundular. Oyun oynarken düşmüşler" dedi.


Cenazelerin memleketleri Adıyaman Merkez ilçede toprağa verileceği öğrenildi. - SİVAS

Yıldızeli, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Boğularak ölen minik kuzenler aynı tabuta konuldu - Son Dakika
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