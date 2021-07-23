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Son dakika haber! Boğulma vakalarının sık yaşandığı Güneydoğu'da çocuklar yüzme kurslarında güvenle kulaç atıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Boğulma vakalarının sık yaşandığı Güneydoğu'da çocuklar yüzme kurslarında güvenle kulaç atıyor

23.07.2021 11:15
Son dakika haber! Boğulma vakalarının sık yaşandığı Güneydoğu'da çocuklar yüzme kurslarında güvenle kulaç atıyor, System.String[]

Son dakika haberler: Güneydoğu'da çocuklar, serinlemek için girilen su kanalı, nehir ve göletlerde yaşanan boğulma tehlikelerine karşı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, belediyeler ve kaymakamlıkların düzenlediği kurslarda ve kurulan portatif havuzlarda güvenle yüzmenin tadını çıkarıyor.

Güneydoğu'da çocuklar, serinlemek için girilen su kanalı, nehir ve göletlerde yaşanan boğulma tehlikelerine karşı Gençlik ve Spor Müdürlüğü, belediyeler ve kaymakamlıkların düzenlediği kurslarda ve kurulan portatif havuzlarda güvenle yüzmenin tadını çıkarıyor.

Hava sıcaklığının yer yer 40 dereceyi aştığı bölge illerinde serinlemek için girilen su kanalı, nehir ve göletlerde yaşanan boğulma tehlikelerine karşı açılan kurslarda yüzme öğrenen çocuklar havuzlarda serinleme imkanı da buluyor.

Antrenör ve yüzme hocaları gözetiminde ücretsiz verilen eğitimlerle binlerce çocuğun yaz tatilini mutlu ve güvenli şekilde geçirmesi sağlanıyor.

Batman

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Batman Belediyesinin kentte sunduğu yüzme eğitiminden yüzlerce çocuk istifade ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında verilen eğitimlerin uzman antrenörler eşliğinde devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda olimpik yüzme havuzunda bin, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki portatif yüzme havuzunda da 800 çocuğun eğitim gördüğünü dile getiren Özperk, kentte hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle çocukların serinlemek istediğini ifade etti.

Özperk, şöyle konuştu.

"Batman çevresi akarsular ve baraj gölleriyle çevrili. Bu alanlarda suya girmek tehlikeli. Boğulma vakalarının önüne geçmek ve çocukların serinleme ihtiyacını karşılamak için ücretsiz havuzlarla hizmet veriyoruz. Hedefimiz çocukların yüzme ihtiyacını havuzlarda karışlayıp, yüzmeyi de havuzlarımızda öğrenmelerini sağlamak. Kent merkezinde 3, ilçelerde 4 havuzda çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriyoruz. Yaklaşık 30 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Can kurtaranlar, antrenörlerimiz var burada. Buradaki su sağlıklı, tahlilleri yapılıyor. Çocuklarımıza, gençlerimize nehirlerde, göletlerde, sulama kanallarında hayatlarını tehlikeye atıp yüzmeleri yerine havuzlarımızı tercih etmelerini tavsiye ediyoruz."

Özperk, yüzme kursları dışında 24 branşta toplam 60 antrenör ile çocuklara sporla dolu bir yaz tatili programı hazırladıklarını kaydetti.

Yüzme kursuna katılan çocuklardan Muhammed Ali Demir, haftanın iki günü eğitim aldığını ve yüzme öğrendiğini söyledi. Havuzdan istifade ettiği için sulama kanallarına gitmediğini ifade eden Demir, havuzda çok güzel vakit geçirdiğini aktardı.

Mert Şirin de boş vakitlerinde Gençlik ve Spor il Müdürlüğünün ücretsiz yüzme kursuna katıldığını anlattı.

İbrahim Işık ise bu kurs sayesinde yüzmeyi öğrendiğini belirtti.

Şırnak

Şırnak'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında sunduğu hizmetten geçen yıl salgın tedbirlerine rağmen 3 bin 445 kişi faydalandı.

Bu yıl Beytüşşebap, İdil, Silopi ve Cizre ilçelerinde yüzme havuzlarının faaliyete geçmesiyle il genelinde 10 bin kişinin yüzme eğitiminden yararlandırılması hedefleniyor.

Yüzme antrenörü Hasan Çelik, genellikle 7-18 yaş arası çocukların yüzme kursuna katıldığını ifade ederek, "Dicle Nehri'nde her yıl onlarca gencimiz hayatını kaybediyor. Artık derelerimizde, nehirlerimizde bir can daha kaybetmek istemiyoruz. Amacımız geleceğin yüzücülerini çıkartmak, boğulmaların önüne geçmek." dedi.

Çelik, yüzme öğrenmeyi isteyen herkesi tesislere beklediklerini dile getirdi.

Çocuğunu yüzme kursuna getiren Abdurrahman Ermiş, her yıl kent genelinde onlarca gencin dere ve nehirlerde boğularak yaşamını yitirdiğini belirterek, boğulmalara karşı bu hizmetin sunulmasının önemli olduğunu söyledi.

Ermiş, çocuğunu kursa getirerek bir bakıma boğulmalara karşı önlem de aldığını anlatarak, "Tatile gittiğimizde denize giriyoruz. Çocuklarımız en azından yüzme bilerek suya girecekler. Yüzmeyi burada en iyi şekilde bilirlerse tehlikeler ortadan kalkar." ifadelerini kullandı.

Kursa katılan 9 yaşındaki İbrahim Erdoğan, 2 haftadır eğitim aldığını aktararak, "Yüzme öğreniyorum, boğulmak istemiyorum. Yüzmeyi en iyi şekilde öğrenmek istiyorum." dedi.

Mardin

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaymakamlık, belediye ve halk eğitim merkezince İpekyolu İlkokulu bahçesine portatif havuz kuruldu.

2 ay boyunca açık kalacak havuzda 7-14 yaş arası toplam 2 bin 400 çocuk yüzme öğrenecek.

Yüzme antrenörü Volkan İnce, havuzda 7 antrenörle hizmet verdiklerini belirterek ilginin yüksek olduğunu söyledi.

İnce, 2 hafta önce kayıtlara başladıklarını ve kısa sürede bin 200 çocuğun başvuru yaptığını ifade ederek, "Kayıt yoğun olduğu için ilk ay bin 200, sonraki ay da bin 200 kişiye eğitim vermeyi düşünüyoruz. Hafta iki gün toplamda 8 ders alacaklar. Çocuklarımız yüzmeye çok yatkın. İki derste öğrenenler oldu." dedi.

İnce, "Boğulma vakalarını duyduğumuzda çok üzülüyoruz. Buradan çocuklarımıza seslenerek, 'Derelere girmiyoruz, havuzlarda yüzmeyi öğreniyoruz.' diyoruz." şeklinde konuştu.

Yüzme öğrenen çocuklardan Elif Aslan daha önce ailesiyle pikniğe gittiğinde serinlemek için dereye girdiklerini belirtti.

Burada açılan havuz sayesinde yüzmeyi havuzda öğrendiğini dile getiren Aslan, "Artık derelere gitmek yerine burada serinliyoruz. Yüzmeyi de öğreniyoruz. Kaymakamlığımıza çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Son dakika haber! Boğulma vakalarının sık yaşandığı Güneydoğu'da çocuklar yüzme kurslarında güvenle kulaç atıyor
Son dakika haber! Boğulma vakalarının sık yaşandığı Güneydoğu'da çocuklar yüzme kurslarında güvenle kulaç atıyor
Son dakika haber! Boğulma vakalarının sık yaşandığı Güneydoğu'da çocuklar yüzme kurslarında güvenle kulaç atıyor
Son dakika haber! Boğulma vakalarının sık yaşandığı Güneydoğu'da çocuklar yüzme kurslarında güvenle kulaç atıyor
Son dakika haber! Boğulma vakalarının sık yaşandığı Güneydoğu'da çocuklar yüzme kurslarında güvenle kulaç atıyor

Güneydoğu, Boğulma, Batman, Yüzme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Boğulma vakalarının sık yaşandığı Güneydoğu'da çocuklar yüzme kurslarında güvenle kulaç atıyor - Son Dakika


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