Son dakika haber | Boğulmak üzere olan kızını kurtardı ancak kendi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Boğulmak üzere olan kızını kurtardı ancak kendi öldü

17.07.2022 12:13
Son dakika haber | Boğulmak üzere olan kızını kurtardı ancak kendi öldü

Son dakika haberi: Niğde'nin Çiftlik ilçesinde girdikleri Narlıgöl'de boğulmak üzere olan 14 yaşındaki kızı ve 16 yaşındaki yeğenini kurtaran şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde girdikleri Narlıgöl'de boğulmak üzere olan 14 yaşındaki kızı ve 16 yaşındaki yeğenini kurtaran şahıs, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için memleketi Bozköy beldesine gelen Sıtkı G., ailesiyle birlikte piknik yapmak için Narlıgöl'e geldi. Sıtkı G., kızı Y.G. (14) ve yeğeni B.A.'nın (16) gölde çırpındığını fark edince kurtarmak için suya girdi. Kızı ve yeğenini kurtaran Sıtkı G. (42), akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıtkı G.'nin cansız bedeni, Mersin'den gelen dalgıç polislerce gölden çıkarıldı. Talihsiz adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Çiftlik, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Boğulmak üzere olan kızını kurtardı ancak kendi öldü - Son Dakika

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