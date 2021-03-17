Son dakika haber | Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı

17.03.2021 22:40

Edinilen son dakika haberine göre Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde büz içerisine dolan yağmur suları nedeniyle mahsur kalan 7 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde büz içerisine dolan yağmur suları nedeniyle mahsur kalan 7 yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Uğurlu Mahallesi'nde sağanak yağış ile birlikte su ile dolan büz içerisinde yavru köpeklerin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Büz içerisinde dolan yağmur suları nedeniyle boğulmak üzere olan 7 sevimli yavru köpek itfaiye erleri tarafından tek tek kurtarıldı. Kurtarılan yavru köpekler kurulandıktan sonra, hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi. Yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber | Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı
Son dakika haber | Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı
Son dakika haber | Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı
Son dakika haber | Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı

Seydikemer, İtfaiye, Muğla, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Boğulmak üzere olan yavru köpekler tek tek kurtarıldı - Son Dakika


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