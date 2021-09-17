Son dakika haber... Bölgesel Amatör Lig 30 Ekim'de Başlıyor

Bölgesel Amatör Lig'in başlama tarihi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantı sonrasında karara bağlandı. ASKF başkanlarına bir yazı ile duyurulan başlama tarihi 30-31 Ekim olarak belirlendi.

Bölgesel Amatör Lig'in başlama tarihi ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; "Bölgesel Amatör Lig'de 2021 - 2022 futbol sezonu katılım başvuruları tamamlandı. BAL'da bu sezon oynama hakkı olan 278 takımdan 263'ünün başvurusu kabul edildi. Katılacak olan takımların 249'u geçen sezon BAL'da yer alan takımlardan oluşurken, 14'ü geçen sezon TFF 3. Lig'ten düşen takımlardan oluşuyor. BAL takımlarının 2021 - 2022 futbol sezonunda müsabakalarını oynayacakları sahaların denetimi yapıldıktan sonra statü yayınlanıp, gruplandırma ve fikstür çekiminin ardından TFF Sağlık ve Bilim Kurulları'nın onayı doğrultusunda 30 - 31 Ekim 2021 tarihinde müsabakalar başlayacaktır". - KAYSERİ