Son dakika haber! Bölgesel Kros Ligi'nde ilk kademe tamamlandı
16.12.2020 19:32
Edinilen son dakika haberine göre Covid-19 salgını önlemleri nedeniyle gecikmeli olarak yapılan Bölgesel Kros Ligi'nin ilk kademe yarışmaları 7 bölge merkezinde tamamlandı.
Covid-19 salgını önlemleri nedeniyle gecikmeli olarak yapılan Bölgesel Kros Ligi'nin ilk kademe yarışmaları 7 bölge merkezinde tamamlandı.
Atletizmde bu yıl U18 yaş grubunun katılımıyla düzenlenen Bölgesel Kros Ligi müsabakaları Ankara, Bingöl, Bursa, Samsun, Kayseri, Isparta ve Gaziantep'te yapıldı. İlk kademede toplam 100 takımdan 450 atletin yarıştığı müsabakalar sonunda ilk üçe giren sporcu ve kulüplere kupaları verildi.Bölgesel Kros Ligi'nin 2020 sezonu finali önümüzdeki hafta yapılacak.
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