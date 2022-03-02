Vurulan bina
Binanın çatısındaki yangın
Çatının çökmesi
İtfaiyenin müdahalesi
Enkazdan sedyeyle çıkarılan yaralı HARKİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yoğunlaştığı Harkiv'de bulunan bölgesel polis ofisi binası, sabah saatlerinde füzelerle vuruldu. Ana caddede bulunan bina, füze saldırısının ardından harabeye döndü. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından enkazdan çıkarılan yaralılar, hastanelere götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Bölgesel polis ofisi Rus güçlerinin füze saldırısı sonucu vuruldu - Enkazdan çıkarılan yaralı - Son Dakika