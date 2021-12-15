Üye Girişi
Son dakika haber: Bolu Belediye Başkanından "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı" değerlendirmesi - Son Dakika

Son dakika haber: Bolu Belediye Başkanından "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı" değerlendirmesi

15.12.2021 18:24

Gelen son dakika haberlerine göre Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Millet İttifakı'nın milletin kabul edeceği bir cumhurbaşkanı adayı belirleme çağrısında bulunarak, "Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim;

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Millet İttifakı'nın milletin kabul edeceği bir cumhurbaşkanı adayı belirleme çağrısında bulunarak, "Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim; 100 bin imza toplamak suretiyle. " dedi.

Basın toplantısı düzenleyen Özcan, Millet İttifakı'nın resmi olarak 4 bileşeni olduğunu, sayının artacağını düşündüğünü söyledi.

Özcan, Millet İttifakı liderlerinin sık sık bir araya geldiğini aktararak, "Söyledikleri şu; 'Seçimi kazanacak bir adayı kamuoyunun önüne sunacağız.' Sayın Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda, 'Millet İttifakı beni aday gösterirse onur duyarım.' dedi. 'Adayım.' falan demedi. 'Aday değilim.' de demedi. 'Hep birlikte karar vereceğiz.' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu yakından tanıyan biriyim. Geçmişte çok kez muhalefet ettiğim de birisi. Ancak şundan adım gibi eminim; sayın Kılıçdaroğlu kendisinden bir oy fazla alacak kişiyi bulduğu noktada zaten onu önerecektir Millet İttifakı bileşenlerine." diye konuştu.

Millet İttifakı liderlerinin milletin içine sinen bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmasının kendisi açısından sorun olmayacağını, bundan mutlu olacağını dile getirerek, "Milletin kabul etmeyeceği, milletin gönlünde taht kuramayacak isimle yola çıkmaya kalkarlarsa işte ben o noktada bir seçenek olarak ortaya çıkabilirim; 100 bin imza toplamak suretiyle. Durup dururken 'Çıkayım 100 bin imza toplayayım.' demiyorum. Sadece Millet İttifakı'na, bileşenlerin liderlerin diyorum ki kişisel istekleri bir tarafa bırakalım. Aklın yolu neyse rakamlar neyi söylüyorsa en çok kimle başarılı olunabilirse bu ülkede onu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarın. Millet İttifakı bunu yaparsa yapacaktır zaten, kimsenin söyleyecek sözü kalmaz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Bolu Belediye Başkanından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı değerlendirmesi
Son dakika haber: Bolu Belediye Başkanından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı değerlendirmesi
Son dakika haber: Bolu Belediye Başkanından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı değerlendirmesi
Son dakika haber: Bolu Belediye Başkanından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı değerlendirmesi

Millet İttifakı, cumhurbaşkanı, Tanju Özcan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bolu Belediye Başkanından 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı' değerlendirmesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:10 Asansörde genç kıza tecavüz etme girişiminde bulunan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
18:04 Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci
17:28 Şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi
17:27 Prof. Dr. İzzet Özgenç'in OHAL çıkışına Bahçeli'den çok sert tepki: Gündeme getirmek gafillik
17:22 Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu: Karşı değiliz
17:21 Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi
17:03 Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım
17:00 Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük
16:54 TikTok fenomeni uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı
16:47 Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak
Çocuklarına işkence eden babaya 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı Çocuklarına işkence eden babaya 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
18:12
Beyoğlu'nda asılı Türk bayrağını kopardığı iddia edilen Rus turistin ifadesi ortaya çıktı: Güzel olan her şeye dokunurum Beyoğlu'nda asılı Türk bayrağını kopardığı iddia edilen Rus turistin ifadesi ortaya çıktı: Güzel olan her şeye dokunurum         
16:57
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 18:33:08. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Bolu Belediye Başkanından "Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı" değerlendirmesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement