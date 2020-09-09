Son dakika haber... BOLU Bolu'da 78 günde 2 bin 56 kişiye maske cezası - Son Dakika

Bolu'da 78 günde 2 bin 56 kişiye maske cezası

BOLU'da, polis ve jandarma ekiplerinin, son 78 günde düzenlediği maske denetimlerinde 2 bin 56 kişiye ceza uygulandı.

Bolu'da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kentteki tedbirler artırıldı. Bu kapsamda polis ve jandarma ekipleri, şehrin birçok yerinde uygulama yaptı. Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde de ekipler, maskesiz gezenlere ceza kesti. İlçe ve köylerde de maske denetimleri sıklaştırıldı. Son 78 günde polis ve jandarma ekipleri tarafından 2 bin 56 kişiye maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira idari para cezası uygulandı. Toplam uygulanan ceza miktarının 1 milyon 850 bin 400 lira olduğu öğrenilirken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Uygulanan cezalar nedeniyle kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde maske kullanımının arttığı gözlendi. Caddede yürüyen hemen hemen herkesin maske taktığı görüldü.