Vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edilen B.A, Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne götürüldü.

Mahalle sakinleri B.A'ya müdahale ederken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde, alkollü olduğu iddia edilen B.A. av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti.

Bolu 'da av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş eden kişi, mahalle sakinleri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

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