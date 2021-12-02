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Son Dakika | "Bıçak parası" iddiasıyla doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika | "Bıçak parası" iddiasıyla doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı

02.12.2021 16:56

Edinilen son dakika haberine göre Bolu'da ameliyat olacak hastadan "bıçak parası" aldıkları öne sürülen doktor ile sağlık memuru gözaltına alındı.

Bolu'da ameliyat olacak hastadan "bıçak parası" aldıkları öne sürülen doktor ile sağlık memuru gözaltına alındı.

İddiaya göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümünde görevli doktor A.G. (42) ile sağlık memuru İ.Ü. (35) bir hastadan ameliyat için 20 bin lira "bıçak parası" istedi.

Hastanın durumu bildirmesi üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine iddiayla ilgili çalışma yapılması talimatı verildi.

Harekete geçen ekipler, doktor A.G. ve sağlık memuru İ.Ü'yü ameliyat için hastadan ilk etapta 5 bin lira alırken suç üstü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan doktor ve sağlık memuru, adliyeye sevk edildi.

BAİBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güzel Kurtoğlu, yaptığı açıklamada, "Söz konusu doktor hakkında daha önceden de CİMER'e şikayette bulunulmuştu. Hakkında devam eden iki soruşturma var. Dekanlık olarak konunun takipçisi olacağımızı ve idari soruşturma açacağımızı bildirmek isterim. Üniversitemizin adını bu şekilde lekeleyen hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğiz. Gereken neyse yapacağız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Bıçak parası iddiasıyla doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı
Son Dakika | Bıçak parası iddiasıyla doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı
Son Dakika | Bıçak parası iddiasıyla doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı
Son Dakika | Bıçak parası iddiasıyla doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı
Son Dakika | Bıçak parası iddiasıyla doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı
Son Dakika | Bıçak parası iddiasıyla doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı
Son Dakika | Bıçak parası iddiasıyla doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı
Son Dakika | Bıçak parası iddiasıyla doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı
Son Dakika | Bıçak parası iddiasıyla doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | 'Bıçak parası' iddiasıyla doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | "Bıçak parası" iddiasıyla doktor ve sağlık memuru gözaltına alındı - Son Dakika
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