Son dakika haber: Bolu'da ceviz ağacından düşen yaşlı adam öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Bolu'da ceviz ağacından düşen yaşlı adam öldü
16.10.2020 15:55
Bir son dakika haberine göre Bolu'nun Mengen ilçesinde ceviz toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bolu'nun Mengen ilçesinde ceviz toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, pazar günü Aktepe köyünde evinin bahçesinde bulunan ceviz ağacındaki meyveleri toplamak için ağaca çıkan Naci Soydan (83), dengesini kaybederek yere düştü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Soydan, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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