Bolu Valiliğince hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda ilk ve orta kademede eğitim gören çocuklara trafik eğitimi verilmeye başlandı.

Yeni Mahalle Gölcük Bulvarı'nda 6 bin 600 metrekare alana kurulan parkta, idari bina, 2 eğitim sınıfı, ilk yardım ve depo binası, çocuk parkı, üst geçit, tünel, trafik ışıkları ve levhaları, antik tiyatro alanı, 10 bisiklet, 14 pedallı çocuk arabası, 10 akülü araba ve diğer aksesuarlar yer alıyor.

Parka geldiklerinde ilk olarak eğitim salonuna alınan çocuklara burada, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü personelince temel trafik eğitimi veriliyor.

Daha sonra park içinde hazırlanan alana çıkarılan çocuklar, trafik kurallarına uyarak bisiklet ve akülü arabalarıyla uygulamalı eğitim görüyor.

Projeyle çocuklara küçük yaştan itibaren trafik bilinci aşılanması hedefleniyor.

"Tüm çocukların eğitim almasını hedefliyoruz"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ve kurum yetkilileriyle parkı ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Ümit, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığının "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Projesi" kapsamında 2020'de bitirilerek çocukların hizmetine sunulan parkın salgın tedbirleri nedeniyle 2021'e kadar kullanılamadığını söyledi.

2 bin öğrenciye bu yıl online trafik eğitimi verildiğini, çok sayıda öğrencinin salgın kuralları kapsamında fiili trafik eğitimine tabi tutulduğunu aktaran Ümit, "Parkta ilk etapta ilköğretim çağındaki çocuklar olmak üzere ehliyet alma yaşı gelmeden tüm çocukların eğitim almasını hedefliyoruz." dedi.

Ümit, trafiğin, çağın en önemli ihtiyacı ve sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki, her gün trafik kazası haberleriyle sarsılmaktayız. Bu kazaların en önemli sebeplerinin sürücü kaynaklı olduğunu da uzmanlar söylemektedir. Buradan da anlaşılıyor ki sürücülerin çok iyi yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu parklar, küçük yaşta çocuklarımızı trafiğe adapte etmektedir. En iyi sürücülerin yetişeceği çocuklar, buradan geçmiş olacak. Tüm öğrencileri trafik eğitim parkından faydalanmaya davet ediyorum."