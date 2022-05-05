Son dakika haber! Bolu'da derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber! Bolu'da derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

05.05.2022 11:43
Son dakika haber! Bolu'da derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri... Bolu'da, derede mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.

Bolu'da, derede mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti.

Merkeze bağlı Berk Mahallesi'nin içinden geçen Büyüksu Deresi'nde moloz ve ağaç parçaları üzerinde köpek olduğunu gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 metre derinlikte su olan dereye girerek köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Köpek, sağlık kontrollerinin yapılması için Bolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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İtfaiye, Köpek, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bolu'da derede mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika


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