Son dakika haber! Bolu'da engelli kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bolu'da yaşayan 58 yaşındaki engelli kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki apartmanda yalnız yaşayan Mahmut Karauçak'ın (58) bakıcısı günlük işler için geldiği evde, engelli adamın hareket yattığını fark ederek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, Karauçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle 2 bacağını da kaybettiği öğrenilen Karauçak'ın cenazesi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına götürüldü.