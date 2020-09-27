Son dakika haber... Bolu'da, eroinle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haber... Bolu'da, eroinle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre Bolu'da, TEM Otoyolu'nda polis ekiplerinin narkotik köpeği 'Sezar'la yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 36 gram eroinle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber... Bolu'da, eroinle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda polis ekiplerinin narkotik köpeği 'Sezar'la yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 36 gram eroinle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiğini belirlenen şüpheli araç, TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Narkotik köpeği 'Sezar' ile otomobilde yapılan aramada, 3 parça halinde 36 gram eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan C.K. (39), H.K. (30) ve T.B. (27) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Bolu'da, eroinle yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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