BOLU'da, jandarma ekiplerinin narkotik köpeği 'Foya' ile düzenlediği operasyonda, 630 gram esrar ve 10 kök Hint keneviri ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Mengen'deki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, narkotik köpeği 'Foya' ile şüphelinin evi, motosikleti ve otomobilinde arama yaptı. Aramalar sonucu 630 gram kubar esrar maddesi ve ormanlık alanda ekili 10 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.