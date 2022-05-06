Ev yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Ev yangını büyümeden söndürüldü

06.05.2022 13:00

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı betonarme evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 2 katlı betonarme evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Gücükler köyünde 2 katlı betonarme evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden köy sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine Dörtdivan'ın yanı sıra Yeniçağa ve Gerede ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dörtdivan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan arazözlerin de müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın, evde hasara neden oldu.

Ev yangını büyümeden söndürüldü
Ev yangını büyümeden söndürüldü
Ev yangını büyümeden söndürüldü
Ev yangını büyümeden söndürüldü

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Kaynak: AA

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