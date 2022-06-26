Son dakika haber... Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

26.06.2022 16:21
Son dakika haber... Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Metin C. yönetimindeki 14 NC 966 plakalı otomobil, Bolu Gölcük Tabiat Parkı kara yolunda Özer K. idaresindeki 06 CDM 973 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki Murat Y, Muhammed Burç T. ile Metin, Sevim ve Yusuf C. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bolu Gölcük kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

YORUMLAR
500
Gölcük Tabiat Parkı yolunda kaza: 5 yaralı Gölcük Tabiat Parkı yolunda kaza: 5 yaralı Türk dansçılar Polonya'da büyük ilgi gördü Türk dansçılar Polonya'da büyük ilgi gördü
Kaynak: AA

Gölcük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:22 Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
16:16 58 hekimle 6,5 saat toplantı yaptı! Bakan Koca: Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:14 Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:28 Dayaktan kaçıp kendini tuvalete kilitledi ama kurtulamadı! O anlar kameralarda
15:26 İBB, Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs yolunun yenileme çalışmaları bu gece başlayacağını duyurdu!
15:24 Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşkınlık yarattı! YouTube kanalında yorumcu olacak
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
15:21 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak biliniyor! Korkutucu engerek, ağaç tepesinde görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 16:28:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement