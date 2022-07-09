İçinde 1500 lira, 450 dolar ve 200 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çanta, daha sonra sahibine teslim edildi.

Bolu 'da jandarma ekiplerince görev sırasında bulunan içinde para ve ziynet eşyası olan çanta, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bolu'da jandarmanın bulduğu içinde para ve ziynet eşyası olan çanta sahibine ulaştırıldı - Son Dakika

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