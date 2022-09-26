BOLU'DA, JELATİN FABRİKASINDA SIZAN GAZ NEDENİYLE 3 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR - Son Dakika
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BOLU'DA, JELATİN FABRİKASINDA SIZAN GAZ NEDENİYLE 3 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

26.09.2022 04:02

BOLU'nun Gerede ilçesinde, bir jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol için giden 3 işçi, vanadan sızan hidrojen sülfür, amonyak ve karbon monoksit gazlarından zehirlenerek hayatını kaybederken, 1 işçinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, bir jelatin fabrikasında arıtma vana odasındaki vanayı kontrol için giden 3 işçi, vanadan sızan hidrojen sülfür, amonyak ve karbon monoksit gazlarından zehirlenerek hayatını kaybederken, 1 işçinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İşçileri bulunduğu yerden çıkaran 3 itfaiye personeli de gazdan etkilendiği için hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 22.50 sıralarında Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir jelatin fabrikasında meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan işçilerden biri, fabrikanın arıtma bölümünde bulunan vananın kontrolünü yapmak için alana girdikten sonra dışarıya çıkamadı. Durumu fark eden diğer 3 mesai arkadaşı daha arka arkaya arıtma alanına girdikten sonra çıkamadı. Fabrikada çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, baygın halde yerde yatan işçileri bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçilerden, Mutlu Karataş, Yasin Başyiğit ve Emrah Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Zehirlenen diğer işçi Enes Kayış ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Enes Kayış'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İTFAİYE ERLERİ DE HASTANELİK OLDU

Öte yandan, 4 işçiyi bulundukları yerden çıkaran Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli 3 itfaiye eri de, içeriye oksijen tüpleriyle girmelerine rağmen sızan gazdan etkilendi. İtfaiye erleri Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erlerinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşanan iş kazasının ardından sirenler eşliğinde fabrikada üretime ara verilerek, vardiyadaki işçiler evlerine gönderildi.

Olayla ilgili bilgi veren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Çok üzücü bir olay. 3 vatandaşımızı kaybettik. 1 vatandaşımızın da sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 100 civarında çalışanın olduğu büyük bir fabrika. Saat 22.50 sıralarında burada çalışan personellerden bir tanesi arıtmaya giden, aktarma odası da denilen vana odasındaki vanayı kontrol etme amaçlı bir personel içeriye girmiş. Çıkmayınca diğer arkadaşlar da arka arkaya kontrol için havuza iniyor. Ortada bir panik havasıyla diğer arkadaşları da 112'yi arayarak yardım istemiş. 1 buçuk, 2 metre çapında bir kuyu var vana odasında sadece. İçinde, 50-60 santimetre civarında bir su bulunuyor. İtfaiye ekipleri, en son kuyu kontrolleri yapıldıktan sonra ölen 3 vatandaşımızı ve 1 yaralı vatandaşımızı alıp dışarıya çıktı. Sağ olarak kurtarılan kişinin de hayati tehlikesi bulunuyor. Bu olayın nedenleri araştırılıyor" dedi.

İTFAİYE ERLERİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

3 itfaiye personelinin de sızan gazdan hafif şekilde etkilendiğini belirten Allar, "Oksijen tüpleri ile olay yerine intikal ettiler. Onlara da geçmiş olsun diyorum. O kuyuya inerek personelleri çıkarma noktasında büyük bir fedakarlık göstermişlerdir. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. 3 itfaiye personeli şu anda kontrol amaçlı tedavi altında. Hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte, oksijen desteği ile rahat nefes almaları için hastanede tedavi altındalar" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOLU'DA, JELATİN FABRİKASINDA SIZAN GAZ NEDENİYLE 3 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR - Son Dakika

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SON DAKİKA: BOLU'DA, JELATİN FABRİKASINDA SIZAN GAZ NEDENİYLE 3 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR - Son Dakika
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