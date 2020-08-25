Son dakika haber... Bolu'da kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Bolu'da polis ekiplerinin bir araç ve eve yaptıkları operasyonda 37 şişe kaçak içkiyle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından getirilen kaçak içkilerin piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, kaçak içkilerin bulunduğu aracın Köroğlu Mahallesi'nde olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Operasyonda araç içinde yapılan aramada 17 şişe kaçak içki ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten ekipler kaçak içkilerin devamının şüpheli E.B.'nin evinde bulunduğunu tespit etti. Şahsın evinde yapılan aramalarda 20 şişe kaçak içki bulundu.

Operasyonda, toplam 37 şişe kaçak içkiyle yakalanan E.B. (25), M.Ş. (22) ve A.Ç. (20) ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU