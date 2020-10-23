Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovdi-19) ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında trafik ekipleri tarafından kent merkezinin değişik noktalarında oluşturulan kontrol noktasında ticari araç ve halk otobüslerinde maske kontrolü, sosyal mesafe, hijyen ve dezenfeksiyon konusunda denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan spor salonlarına yönelik olarak da denetimler yaptı. Denetimlerde araç sürücüleri ve spor salonu işletmecileri Kovid-19 tedbirleri kapsamında bilgilendirildi ve uyarıldı.