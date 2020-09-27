Son dakika haber! Bolu'da orman yangını - Son Dakika

Son dakika haber! Bolu'da orman yangını

Gelen son dakika haberine göre BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Son dakika haber! Bolu'da orman yangını, System.String[]

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale ediyor.

Dörtdivan ilçesi Ortaköy mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Bolu, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Yangına müdahale edilirken, yangının köy evlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.


Son dakika haber! Bolu'da orman yangını
Son dakika haber! Bolu'da orman yangını
Son dakika haber! Bolu'da orman yangını
Son dakika haber! Bolu'da orman yangını
Son dakika haber! Bolu'da orman yangını
Son dakika haber! Bolu'da orman yangını
Son dakika haber! Bolu'da orman yangını
Son dakika haber! Bolu'da orman yangını
Son dakika haber! Bolu'da orman yangını
Son dakika haber! Bolu'da orman yangını
Son dakika haber! Bolu'da orman yangını
Son dakika haber! Bolu'da orman yangını

Dörtdivan, İtfaiye, Yangın, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bolu'da orman yangını - Son Dakika

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