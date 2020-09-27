Son dakika haber! Bolu'da orman yangını - Son Dakika

Son dakika haber! Bolu'da orman yangını
Gelen son dakika haberine göre BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale ediyor.
Dörtdivan ilçesi Ortaköy mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Bolu, Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede ilçelerinden itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Yangına müdahale edilirken, yangının köy evlerine sıçramaması için çalışmalar sürüyor.
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