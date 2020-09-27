DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

BOLU'DAKİ ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına, yangın söndürme helikopterleri ile müdahale ediliyor. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Zonguldak, Ankara ve Bolu ve ilçelerinden gelen ekipler, yangına müdahale ediyor. Yangına ayrıca Yeniçağa, Dörtdivan, Gerede, Bolu, Mengen ilçe belediyelerine ait itfaiyeler de müdahale ediyor. Yangının yaşandığı bölgeye yakın köylerde yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, yangının 40 hektarlık alanda etkili olduğunu, yerleşim alanlarına sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığını ifade ederek, "Köylerimizde gerekli önlemler alındı. Yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için tedbirler alındı. Vatandaşlarımızı da çok teşekkür ediyorum. Gerek olduğu zaman yardım amaçlı yangınlailgili kendilerine gerekli talimatlar iletilecektir. Kara ve hava araçlarıyla yangına müdahale ediyoruz, Şu aşamada tahliye edilen köy yok. Her ihtimale karşı hazırlıklıyız. Yangın 40 hektarlık bir alanda etkili. Yangın 40 hektarlık bir alanda etkili" dedi.