Son dakika haber: Bolu'da, orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber: Bolu'da, orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

20.09.2022 01:45
Son dakika haber: Bolu'da, orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler: BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu yakınlarında orman yangını çıkartmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu yakınlarında orman yangını çıkartmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gece saatlerinde TEM Otoyolu Gerede-Cankurtaran mevkisindeki bazı kişilerin ateş yaktıktan sonra bir araca binerek uzaklaştığını gören sürücüler, jandarma ve polise haber verdi. Polis ve jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı yol üzerinde durdurdu. Araçta bulunan 2 kişi, ormanı yakmaya çalıştığı iddiasıyla ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Ayrıca Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen küçük çaplı yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü.


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Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı Bolu'da orman yangını çıkartmaya çalıştığı iddia edilen 2 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Jandarma, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bolu'da, orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bolu'da, orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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