Gece saatlerinde TEM Otoyolu Gerede-Cankurtaran mevkisindeki bazı kişilerin ateş yaktıktan sonra bir araca binerek uzaklaştığını gören sürücüler, jandarma ve polise haber verdi. Polis ve jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüpheli aracı yol üzerinde durdurdu. Araçta bulunan 2 kişi, ormanı yakmaya çalıştığı iddiasıyla ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Ayrıca Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen küçük çaplı yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Jandarma, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Bolu'da, orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.