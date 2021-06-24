Otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı. Bolu- Seben kara yolunda Fettah B. yönetimindeki 14 EU 891 plakalı otomobil, Kozyaka Yaylası mevkisinde Mehmet C. idaresindeki 14 AAS 554 plakalı ciple çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Fettah B. ile eşi Ayşe B. olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile araçtaki N.C, E.C. ve E.N.F. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Son Dakika

Son Dakika: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı var

Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar

Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti

Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama

UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem

Gamze Pala davasında, katil zanlısı Savaş Dalançıkar'ın akli dengesinin yerinde olduğu tespit edildi

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var

'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı