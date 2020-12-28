Bolu'da, arıza yapan bir otomobilin motorunun patlama anı ve yanması kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi Hürriyet Caddesi'nda Muhittin U. idaresindeki 06 CGC 870 plakalı otomobil arıza yaparak stop etti.

Sürücüsünün yeniden çalıştırmaya çalıştığı esnada otomobilin motor kısmında patlama meydana geldi.

Patlamanın paniğiyle sürücünün araçtan çıktığı esnada yangın çıktı.

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.

Aracın patlama anı ve yanması ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.