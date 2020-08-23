Son dakika haber... Bolu'da, tabiat ve milli parklara girişlerde HES kodu uygulaması başladı - Son Dakika

Bolu'da, İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda tabiat ve milli parklara gelen ziyaretçiler, jandarma ekipleri tarafından HES kodu taraması yapılarak içeri alınıyor.

Bolu'da, son aylarda artan korona virüs vakaları ve karantinada olması gerektiği halde şehir dışından tatil için kente ziyaretçilerin gelmesi üzerine İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından tabiat ve milli parklara girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Alınan kararın ardından Gölcük ve Abant Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı girişlerinde uygulama başlatıldı. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, park girişinde görevliler tarafından HES kodu alınması konusunda uyarıldı. Daha önce HES kodu almayan vatandaşlar araçlarını park ederek elektronik HES kodu aldıktan sonra parka giriş yaptılar.

Jandarma tek tek kontrol etti

HES kodu aldıktan sonra parka giren ziyaretçiler, jandarma ekiplerinin kurduğu uygulama noktasında durdurularak tek tek kontrol edildi. Yapılan kontrollerde risksiz grupta olan vatandaşlar Gölcük Tabiat Parkı'na alındı. Kontollerin ardından parka giren ziyaretçiler, "Uygulama yapılması gereken birşey. Heryerde yapılmıyor ama burada yapılması güzel. Yaygın olması daha faydalı olacaktır" şeklinde konuştular.

7 kişilik aile Yedigöller'de yakalandı

Ekiplerin, Yedigöller Milli Parkı'nda yaptıkları HES kodu uygulamasında tatil için gelen 7 kişilik aileden 1'inin korona virüs testinin pozitif olduğu belirlendi. Karantina kurallarını ihlal eden şahsa ve temaslı halde olan ailesine idari para cezası kesildi. Aile, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yedigöller Milli Parkı'ndan alınarak hastaneye götürüldü. - BOLU