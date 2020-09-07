Son dakika haber! Bolu'da, trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika

Bolu'da, Temmuz ayı içerisinde D-100 Karayolu ve kent merkezinde meydana gelen 3 farklı trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayınlanan kaza görüntülerinde sürücülerin kurallara uymayarak kazalara sebebiyet verdikleri görüldü.

Bolu 'da, D-100 Karayolu ve kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

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