Son dakika haber... Bolu'da yakalanan 5 DEAŞ şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın kentteki örgütsel çalışmalarının ortaya çıkartılması, olası eylem ve faaliyetlerin önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 08:41

Kaynak: AA

Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti