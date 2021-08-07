Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarıyla mücadeleye katkı sağlamak için Seben ilçesinde gönüllü olmak isteyen gruba, pratik ve uygulamalı eğitimler verdi.

Seben Taşlı Yayla Göleti yanındaki orman deposunda gerçekleştirilen eğitimlerde gönüllüler, pratik bilgilerin yanı sıra çok amaçlı su tankerinin kullanımı, yangına yaklaşma ve müdahale şeklinde uygulamalı eğitimlerden geçirildi.

Eğitimlere, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ve Seben Kaymakamı Süleyman Bakan da katıldı.

Bıyıklı, gazetecilere, yangınlara müdahale etmek için kırsalda bulunan bütün insanları orman yangını gönüllüsü yapmak istediklerini belirterek, "Bununla ilgili faaliyetlerimiz uzun süre devam etmekteydi. Konuyla ilgili olarak Seben ilçemizin köylülerinin büyük çoğundan rağbet gördük. Kayıtlarını yaptırdılar. Başvuranlara yangınlara nasıl müdahale edecekleriyle ilgili ön bilgi verdik." diye konuştu.

"Yangın gönüllülerine eğitimden sonra belge verilecek"

Kaymakamlık ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri'yle iş birliği yaparak gönüllülere yangın eğitimi verileceğini de bildiren Bıyıklı, "Yangın gönüllülerimiz eğitimlerden sonra belgelendirilecekler. Bundan sonraki yangınlarda yangın gönüllüsü arkadaşlar, Orman Genel Müdürlüğünün sistemine yangın gönüllüsü olarak kaydedilecek. Çıkabilecek kırsal alan ve orman yangınlarında bu arkadaşlar, belgeli ve yangın ekipman elbiseleri giymek suretiyle yangına müdahale edecekler." dedi.

Orman yangınlarında gözetim ve denetimin önemine de değinen Bıyıklı, şöyle devam etti:

"13 kulemizde normal şartlarda saat başı çevrime çıkılırken, şu anda yarım saatlere düşürdük. Bölgemizde ve ilimizde bulunan 80 aracımız sürekli devriye atıyor. Bütün şefliklerde ekiplerimizi orman içerisinde yangının çıkabileceği belli noktalarda sürekli hazır kıta bekletiyoruz. Görmüş olduğumuz ufak dumanı bile değerlendirip kısa sürede müdahale ederek söndürüyoruz. Şu ana kadar çıkan küçük yangınları söndürdük ve büyük yangına dönüşmesini engelledik."

Bıyıklı, arazözlerinin yüzde 95'ini Akdeniz bölgesine gönderdiklerini ifade ederek, "Antalya ve Muğla'ya araçlarımızı ve ekiplerimizi göndermiştik. Antalya tarafındaki yangınımız söndüğü için oradaki ekiplerimiz geldi ve istirahatte. İstirahatlerinden sonra bir kısmı görevlerine başladı. Çıkabilecek yangınlarla ilgili her türlü tedbiri aldık." ifadelerini kullandı.