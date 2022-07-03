Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-3 Temmuz'da Gerede ilçesine bağlı Yukarıörenbaşı köyünde 2, Seben ilçesindeki Solaklar Yaylası'nda da 1 kişi, araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

Kaynak: AA

Gerede, Seben, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bolu'da yedikleri mantardan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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