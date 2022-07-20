Son dakika haber! Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 32 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 32 kişinin tedavisi sürüyor

20.07.2022 14:08
Son dakika haber! Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 32 kişinin tedavisi sürüyor

Son dakika haberi: Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuranlardan, aralarında çocukların da olduğu 32 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuranlardan, aralarında çocukların da olduğu 32 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı ekiplerince köy ve çevresindeki su kaynaklarından numune alınırken, İl Özel İdaresi personeli de köye su sağlayan depoda temizlik ve klorlama çalışması yaptı.

Ayrıca su deposundan şebeke ile köye giden su kesildi, köy sakinlerine İl Özel İdaresi ekiplerince su dağıtıldı.

Vali Kılıç, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin bölgede inceleme yaptığını belirterek, "Zehirlenmenin nereden kaynaklandığı noktasında çalışılıyor. Su kaynaklı olarak düşünüyoruz ama tam olarak netleşmedi. Birkaç gün sürer sonuç çıkması." diye konuştu.

Bir süre önce bölgede etkili olan sağanağın ardından yaşanan su taşkınlarının köyün içme suyuna sızma ihtimali üzerinde durulduğunu dile getiren Kılıç, "Ama tam olarak netleşmedi." dedi.

Kılıç, hastaneye başvuran kişi sayısının arttığını aktararak, "Şu anda hastanelerde 32 kişi var. Taburcu edilenler de var. Bolu ve il dışındaki hastanelerde 32 kişi tedavi altında." ifadesini kullandı.

Köyde imamlık yapan Zeki Yeşiller de Kurban Bayramı'ndan sonra bazı kişilerin kusma, ishal ve bulantı şikayetleri yaşadığını anlatarak, yetkililerin sudan numune aldığını ve depoda temizlik çalışması yürüttüğünü kaydetti.

Oğlunun tedavisi devam eden İbrahim Arslan ise karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurduklarını ifade ederek, "Daha sonra ishale döndü, kanlı ishal oldu. Birkaç defa acile gittik. En sonunda çocuğu yoğun bakıma aldılar. Buradan Ankara'ya sevk edildi. Yoğun bakımdan dün çıktı. Normal servise alındı." şeklinde konuştu.

Arslan, çocuğunun rahatsızlığının neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini sözlerine ekledi.

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BOLU'DA ZEHİRLENME VAKALARI ARTIYOR BOLU'DA ZEHİRLENME VAKALARI ARTIYOR Bakan Koca'dan Bolu'daki zehirlenmelerle ilgili açıklama Bakan Koca'dan Bolu'daki zehirlenmelerle ilgili açıklama
Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 32 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 32 kişinin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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