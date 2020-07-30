Son dakika haber | Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş (4)
Son dakika haberlerine göre KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA 15 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞUKurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler, Bolu'nun Gerede ilçesi ile Karadeniz bağlantı yolu kesiminde 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.
KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA 15 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞUKurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler, Bolu'nun Gerede ilçesi ile Karadeniz bağlantı yolu kesiminde 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Yolda trafik zaman zaman durdu. Vatandaşlar, uzun saatlerdir yollarda olmaktan bunaldıklarını söyledi. Bir vatandaş, normalde İstanbul'dan yaklaşık 3,5 saat sürecek olan yolu 16 saatte geldiğini söyledi. Yolda oluşan trafik, araçlardaki vatandaşlara içecek satan bölge halkını sevindirdi. Güzergah üzerindeki köylerde oturan vatandaşlar, sıkışan trafikte sıcaktan bunalan tatilcilere su sattı.
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 03:34
Kaynak: DHA
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