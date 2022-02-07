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Bolu dağındaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı - Son Dakika

Bolu dağındaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı

07.02.2022 13:35

Bolu dağındaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındıDÜZCE 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde ünlü bir et lokantası işleten ve 15 Temmuz sonrasında yurtdışına kaçan İsmail Çolak, FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı ile gözaltına alındı.

Bolu dağındaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı

DÜZCE 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde ünlü bir et lokantası işleten ve 15 Temmuz sonrasında yurtdışına kaçan İsmail Çolak, FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında yakalama kararı ile gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında soruşturma başlatılan ve tutuksuz yargılanan ünlü et lokantası İsmail'in Yeri'nin sahibi İsmail Çolak hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası verilerek hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çolak, Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra teslim olan İsmail Çolak, Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanmış ve tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Mahkeme kararına göre hakkında yaklaşık 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çolak hakkında yakalama kararı çıktı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü TEM şubesi ekipleri Çolak'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Bolu dağındaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı
Bolu dağındaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı
Bolu dağındaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı

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Darbe Girişimi, TEM Otoyolu, Darbe, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu dağındaki ünlü işletmenin sahibi gözaltına alındı - Son Dakika


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