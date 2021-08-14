Son dakika haber! Bolu'dan 25 AFAD gönüllüsü, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya gitti - Son Dakika

Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı 25 gönüllüden oluşan ekip, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki çalışmalara destek vermek için yola çıktı.

AFAD gönüllüsü Dilek Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, sel bölgesindeki vatandaşlara yardım edecekleri için mutlu olduğunu söyledi.

Sel felaketi nedeniyle çok üzüldüklerini belirten Yıldırım, "En azından bu şekilde bir yardımda bulunursak üzüntümüz biraz olsun hafifler. Afet bölgesindeki selzedelerin yanında olursak hem onlara destek vermiş hem de görevimizi yerine getirmiş oluruz." dedi.

Biri arama kurtarma teknisyeni, 7'si kadın 25 gönüllü, 18 Ağustos'a kadar Bozkurt'ta çalışmalara destek verecek.